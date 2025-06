Na sua intervenção nas Jornadas Madeira, a decorrer no Porto Santo, o vereador do Partido Socialista, Migue Brito, questionou ao presidente da Câmara Municipal pelas promessas que foram feitas aquando do início do mandato e até hoje continuam por comprimir.

Entre as promessas questionou pelo masterplan para o Turismo, implementação das câmaras de vigilância e criação de um parque de estacionamento e requalificação do parque do Ribeiro Salgado.