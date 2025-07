A Câmara da Calheta vai contribuir para a aquisição de medicamentos para os maiores de 65 anos. O regulamento já está feito, faltando apenas a discussão pública. A garantia é do autarca Carlos Teles e foi deixada já no início desta tarde nas Jornadas Madeira, que tiveram início pelas 10 horas e podem ser acompanhadas nas redes sociais do JM e da JM FM, assim como no canal NaMinhaTerra Tv.

Carlos Teles afirmou ainda que o Estreito da Calheta terá uma nova creche. O evento caminha para o fim, mas haverá ainda um período de debate, antes do encerramento previsto para as 13 horas.