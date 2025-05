Ao longo dos últimos mandatos, com maior expressão desde 2019, a Câmara Municipal tem apostado nas obras de proximidade. Ricardo Franco deu o exemplo do nó de acesso ao Centro de Saúde de Machico. E anunciou que a Autarquia está a preparar a criação de um Geoparque.

Nas Jornadas Madeira 2025, evento do JM e da JM FM, disse que está em fase de execução um caminho importante no sítio dos Maroços. Destacou a beneficiação de 30 quilómetros de estradas. Referiu-se à reabilitação do edifício da Autarquia e sublinhou que a Autarquia está a preparar a beneficiação da Travessa do Engenho, na cidade machiquense. São várias intervenções que ascendem os 600 mil euros.