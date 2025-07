Ainda no período de intervenção de pessoas da plateia nas Jornadas Madeira 2025, que chegam, hoje, ao fim, no Centro Cívico do Estreito da Calheta [já passaram, este ano, por todos os concelhos da Região], Paulo Rodrigues, presidente da Junta do Paul do Mar, admitiu que o hotel daquela freguesia, encerrado desde a pandemia, poderá reabrir no próximo ano.

Trata-se, deste modo, de mais uma atração que trará uma nova dinâmica à freguesia.