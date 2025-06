Fátima Silva, presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo, no encetar das intervenções deste que é o 7.º episódio da 5.ª temporada das Jornadas Madeira, recordou os anos dedicados à causa pública, em projetos que marcaram a população, entre os quais a Casa do Povo, à qual preside.

A presidente frisou a importância desta instituição, e consequentemente da Banda Musical adjacente, para os munícipes. Neste sentido, pediu, ao Governo Regional, mais apoios à instituição.

