Fabiana Matos, presidente da Junta de Freguesia de São Jorge, apontou, na sua intervenção no evento Jornadas Madeira 2025, em Santana, todas as atividades que têm vindo a ser desenvolvidas pelo órgão de poder local a que preside, como seja o serviço de apoio aos idosos, o serviço de empréstimo de obras literárias e o serviço de ajudas técnicas e produtos de apoio.

Falou ainda no ATL, na sala de exposições onde se desenvolvem diversas atividades. E disse estar em fase de conclusão, o procedimento concursal para a admissão de um cantoneiro. Referiu-se ainda à atividade física para maiores de idade, assim como o apoio, ao longo do ano, de clubes, músicos e crianças. “Temos conseguido o apoio para várias festas religiosas e de verão”, disse ainda Fabiana Matos.

A presidente da Junta de São Jorge enalteceu ainda o apoio a pessoas vulneráveis, em parceria com várias instituições públicas. Reconheceu que, apesar de todos os esforços, nem sempre tem sido possível manter em condições todas as veredas. Admitiu ser urgente a requalificação do caminho real, a abertura do Lar de Idosos em São Jorge, a requalificação do calhau de São Jorge, assim como a requalificação do parque de estacionamento junto à estação de tratamento de águas.