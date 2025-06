O presidente da Câmara Municipal de Santana diz saber que o presidente da Junta do Arco de São Jorge quer mobilizado um elemento para aquele órgão de poder local e refere que a Autarquia está a ponderar a deslocação de uma funcionária daquela Câmara para aqueles serviços.

Ainda no período de debate das Jornadas Madeira 2025, evento do JM, respondeu ao presidente da Junta do Faial, admitindo a necessidade de recuperação do vale. Disse que é preciso que o Governo faça a canalização da zona. Ainda em relação ao Faial disse ter ideias, apontando a criação de um passadiço. E apelou à Sociedade de Desenvolvimento do Norte para que faça alguma coisa na foz do Faial ou então deixe a Câmara fazer.

”A Sociedade passa a vida a chorar. Que não tem dinheiro. Leva ‘injeções do Governo e não faz nada”, referiu o autarca já mesmo no fim de uma manhã intensa de interpelações nas Jornadas Madeira 2025.