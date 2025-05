Telmo Viveiros, dirigente do centro cívico cultural e social da Ribeira Seca, lamentou a falta de visibilidade que é dada, muitas vezes, às instituições sociais. Deu o exemplo do centro que dirige, agradecendo o apoio dado pelo presidente da Câmara Municipal com a cedência de instalações próprias na antiga escola da Ribeira Seca. Hoje recebe o centro de convívio e social, que garante atividades para cerca de 500 pessoas semanalmente. “Isso é demonstrativo da capacidade de potenciação do território e o apoio que as pequenas instituições prestam”.

O responsável disse que nos últimos anos, tem havido uma aposta significativa não só nos grandes eventos desportivos e culturais, como nos de menor dimensão, com Machico a ter eventos semanais.

Em resposta, o presidente da autarquia Ricardo Franco lembrou a importância que foi ceder o espaço para o centro cívico da Ribeira Seca, garantindo “um excelente serviço prestado à população”. Lembrou que a Câmara teve de proceder a obras no espaço, na ordem dos 30 mil euros.