Albertina Ferreira, presidente da Junta de Freguesia de Serra de Água, foi mais poupada nas palavras, na sua intervenção nas Jornadas Madeira 2025, que decorre na Escola Padre Escola Padre Manuel Álvares, fazendo uma apresentação com powerpoint com as especificidades da Ribeira Brava, “uma freguesia difícil com características muito próprias. Somos um vale profundamente encaixado com uma ribeira que é algumas vezes muito furiosa. “São estas características que determinam a nossa atuação”.

Viver e trabalhar é muito difícil e, além disso, a Junta de freguesia não tem outra opção senão “ajudar as pessoas que ali vivem e trabalham”.

Depois de mostrar “o trabalho normal” das juntas de freguesia, para a segurança das pessoas, como recuperar varandins e limpezas de veredas, Albertina Ferreira disse que há a particularidade na Serra de Água que marca o trabalho desta junta, em concreto a experiência e conhecimento herdado com o 20 de fevereiro de 2010, em que a autarquia local tem de chamar a si, “porque o governo não pode fazer tudo”, a limpeza das linhas de água.

“É uma das tais ações que vêm das características da freguesia e é uma atividade dispendiosa e nem sempre temos os recursos necessários”, mas é deste trabalho que depende a segurança das populações.

Ser agricultor na Ribeira Brava é também muito difícil, sublinhou a autarca, novamente devido à orografia da freguesia, dando conta das medidas feitas pela Junta de freguesia na recuperação e manutenção de pontes e das levadas, exemplificou.

A autarca defendeu que é preciso manter o posto dos CTT na freguesia, extremamente necessária para a população envelhecida da zona.

“Não sabemos quando saímos da vida política, o povo é que decide, mas dos sonhos que tenho para a freguesia”, disse Albertina Corte, a ligação da ilha sul/norte deve valorizar a Serra de Água, pedindo, por isso, atenção para isso, com a proteção das populações em primeiro lugar.

A finalizar, espera que seja possível concretizar a recuperação da farmácia na freguesia, ou posto de venda de medicamentos.