No encerramento do seu balanço nas Jornadas Madeira, o presidente Carlos Teles revelou que o investimento público realizado pela Câmara Municipal da Calheta entre 2021 e 2025 ascende a 27,3 milhões de euros. Só no último ano, foram aplicados mais de 7,5 milhões de euros em obras, equipamentos e projetos no concelho.

Estes números refletem, segundo o autarca, uma forte aposta na valorização do território, na melhoria das acessibilidades, na resposta social e na promoção do turismo sustentável.