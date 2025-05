O presidente da Assembleia Municipal de Machico destacou, hoje, a importância do órgão a que preside, “o único que é filho do 25 de Abril”.

No segundo episódio da 5.ª temporada das Jornadas Madeira, evento do JM, que decorre no Fórum Machico, João Bosco apontou a necessidade de valorizar a Assembleia Municipal de Machico, assim como todas as outras, já que têm sido, ultimamente, o garante do que outros já decidiram.

Nesta iniciativa, conduzida por Miguel Silva, diretor do JM e Miguel Guarda, responsável pela rádio JM FM, João Bosco referiu que a Assembleia Municipal de Machico “tem sido o que muitos não foram ou que outros seriam incapazes de fazê-lo”.

“O que outros farão, estará fora do nosso controlo!”, afirmou já que está de saída, tendo em conta os 12 anos de mandato que agora termina.

Destacou que a Assembleia Municipal de Machico é única com menção honrosa e apontou as diversas atividades promovidas.

“Foi aqui que se iniciou o primeiro encontro das assembleias municipais do país!”, apontou ainda, com orgulho, João Bosco.

Admitiu que a Assembleia Municipal de Machico não fez tudo mas deu tudo o que tinha para dar.

