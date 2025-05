O presidente da Junta de Freguesia de Machico, Alberto Olim, afirmou, hoje, no segundo episódio das 5.ª temporada das Jornadas Madeira, evento do JM e da rádio JM FM, que o órgão a que preside esteve, ao longo dos 12 anos, concentrada na melhoria da qualidade de vida da comunidade.

“Investimos na recuperação de veredas. Instalamos varandins de proteção para apoiar os mais idosos”, disse Alberto Olim na sessão que decorre no Fórum Madeira e que vai percorrer todos os concelhos da Madeira.

Depois da Ribeira Brava, o JM veio até Machico, ouvir os representantes dos órgãos de poder local e Alberto Olim, presidente da Junta de Machico, destacou as várias atividades realizadas, como a valorização do património.

Disse que a Junta não esqueceu os mais pequenos, sendo que, desde 2017, todos os alunos receberam o kit escolar. Na iniciativa, Alberto Olim realçou um projeto recente lançado às escolas e que é a ‘Cápsula do Tempo’. Um projeto que visa recolher fotografias e artigos para que a História de Machico se mantenha. A ideia é fazer com que as pessoas saibam como era a cidade machiquense.

“Foi um percurso exigente mas compensador”, afirmou Alberto Olim.