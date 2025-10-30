Jorge Santos assume habitação e envelhecimento ativo como prioridades (com vídeo)

Jorge Santos, que toma posse como novo presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava esta sexta-feira, assume este compromisso com foco na habitação do concelho.
Em entrevista ao JM, numa iniciativa que resulta de uma parceria com o Canal NAMINHATERRATV, a qual pretende dar voz aos órgãos do poder local madeirense, o social-democrata deixou claro que esta será uma questão à qual será dada atenção de imediato.
Além deste setor, promover o envelhecimento ativo e saudável é um dos objetivos do novo executivo. “As Câmaras têm um papel fundamental”, neste quesito, pelo que Jorge Santos pretente implementar “o mais cedo possível” diversos programas nesta área.
Além do mais, “se a Juventude é o futuro”, é necessário compreender já quais as suas necessidades no presente. A agricultura faz, de igual modo, parte do leque de prioridades e o novo autarca mantém-se contra a expansão da aquacultura.
De modo a fazer face aos constrangimentos do trânsito, criar cerca de 200 estacionamentos no centro, é uma das alternativas previstas.
Assista aqui à entrevista completa:
Vivemos num tempo em que os números parecem explicar tudo: orçamentos, rácios, metas, produtividade. Mas, como sugere Sanne Blauw em “O Poder dos Números”,...
Há momentos na história em que uma comunidade inteira parece resignar-se à sua própria servidão. Não por força de invasão estrangeira, nem por fatalidade...
Trabalho em comunicação e redes sociais, a tentar traduzir ideias e políticas em mensagens que cheguem às pessoas. Passo os dias a pensar em conteúdo,...
A tempestade das eleições autárquicas já passou, e dela resultou que três câmaras municipais do país passaram a ser governadas pelo Partido Chega. São...
Sim, o bullying não é apanágio das crianças e adolescentes nas escolas - na verdade há quem não tenha crescido mental e moralmente para além dessa faixa...
Quando navegamos nas redes sociais parece que Portugal se transformou no faroeste. Criminalidade violenta em barda, vídeos chocantes que afinal não se...
DE LETRA E CAL
De quando em vez, aparece alguém que, mais do que ser bom naquilo que faz, parece pertencer a um lugar de exceção, aparentemente reservado e uma classe...
Ontem voltou a mudar-se a hora. Já lhes perdi a conta, confesso. Vale-nos que, hoje em dia, a maior parte dos relógios faz o serviço sozinha. Mas, afinal,...
Durante grande parte da minha vida, nutri uma profunda admiração pelos Estados Unidos. Quando era criança, via-os como os “bons da fita”, os heróis que...
Toca o telemóvel. É a minha avó e meia preocupada diz-me: “A hora vai mudar, já estamos no Outono. Vais ter de vir cá a casa acertar os relógios”. O que...
O JM Madeira tem uma oferta especial para os seus leitores.
Ao subscrever a edição digital anual do JM por apenas 65 euros, recebe dois bilhetes centrais para o espetáculo de humor...
A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, assinalou hoje o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama no Hospital de...
A Câmara Municipal do Funchal implementou, esta semana, novos sentidos únicos de circulação na Travessa do Anselmo e na Travessa da Carne Azeda, uma decisão...
A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas e a Casa do Povo de Santa Cruz assinaram um contrato-programa para realização da 12.ª edição do evento “Sons...
O Conselho de Governo aprovou hoje uma comparticipação financeira com o montante máximo 280.000 euros para apoiar a organização do Rally Madeira Legend...
O Conselho de Governo autorizou a celebração de contrato-programa entre a Região e o SESARAM com a finalidade de assegurar a “comparticipação de despesas...
O Conselho de Governo autorizou, hoje, “a concessão da atribuição de um auxílio financeiro complementar às 678 Bordadeiras” da Região, no valor máximo...
A Região vai contrair “dívida flutuante”, até “ao montante de 50 milhões de euros, para fazer face a eventuais necessidades transitórias e pontuais de...
O Madeira Underwater 2025, evento integrado na Taça do Mundo CMAS, bem como no Campeonato e Taça de Portugal de Fotografia e Vídeo Subaquático, prosseguiu...
O ministro da Economia mostrou-se hoje confiante de que o Produto Interno Bruto (PIB) vai crescer 2% no conjunto do ano, cumprindo assim a meta do executivo....
Um carro bloqueou o trânsito esta manhã no Monte, no concelho do Funchal, causando transtornos temporários para condutores e residentes da zona.
Segundo...