Jorge Santos assume habitação e envelhecimento ativo como prioridades (com vídeo)

Jorge Santos, que toma posse como novo presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava esta sexta-feira, assume este compromisso com foco na habitação do concelho.

Em entrevista ao JM, numa iniciativa que resulta de uma parceria com o Canal NAMINHATERRATV, a qual pretende dar voz aos órgãos do poder local madeirense, o social-democrata deixou claro que esta será uma questão à qual será dada atenção de imediato.

Além deste setor, promover o envelhecimento ativo e saudável é um dos objetivos do novo executivo. “As Câmaras têm um papel fundamental”, neste quesito, pelo que Jorge Santos pretente implementar “o mais cedo possível” diversos programas nesta área.

Além do mais, “se a Juventude é o futuro”, é necessário compreender já quais as suas necessidades no presente. A agricultura faz, de igual modo, parte do leque de prioridades e o novo autarca mantém-se contra a expansão da aquacultura.

De modo a fazer face aos constrangimentos do trânsito, criar cerca de 200 estacionamentos no centro, é uma das alternativas previstas.

Assista aqui à entrevista completa: