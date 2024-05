Jorge Carvalho, em representação do Governo Regional, reconheceu que Machico soube acompanhar o desenvolvimento da Região e que é respeitado por todos os madeirenses.

Na cerimónia do dia do concelho, o governante em exercício lembrou os apoios do executivo a Machico.

“Apesar das circunstâncias politicas atuais, tal situação “não influencia os nossos compromissos com os diferentes concelhos”, assegurou Jorge Carvalho, lembrando o andamento da construção de 36 fogos habitacionais, na Água de Pena, no valor de 6,2 milhões de euros, com apoios do PRR, que se mantém “em bom ritmo de execução”.

Jorge Carvalho destacou ainda que “os tempos que nos acolhem trazem desafios, mas há oportunidades que não se pode ignorar, como o potencial da juventude, mais qualificada de sempre”.

Enalteceu ainda o papel histórico de Machico, a primeira terra da Madeira.