A Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche do Porto Moniz comemorou, hoje, o seu 33º aniversário, numa cerimónia que distinguiu o mérito de 19 alunos. Num estabelecimento com 280 discentes, dos quais 30% são de países estrangeiros, como divulgou o presidente do conselho executivo, José Sequeira, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia elogiou a dinâmica do estabelecimento de ensino.

Jorge Carvalho afirmou que esta é “uma escola pequena, de proximidade, uma escola que procura promover o sucesso de todos os seus alunos”, com projetos para o desenvolvimento de várias competências dos educandos e com uma classe docente empenhada.

A propósito, o governante destacou que estão criadas na Região as condições fundamentais para o exercício e cumprimento da missão das escolas, em concreto, estabilidade da classe docente e previsibilidade no sentido de as escolas saberem, ano após ano, com o que podem contar.

Previsibilidade ainda ao nível da garantia de que atualmente, na Região, as crianças, desde o momento em que entram no sistema de ensino, já em bebés, nos berçários, até ao 12º ano do ensino obrigatório, terão condições para desenvolver o seu processo escolar de forma positiva.

Na ocasião, Jorge Carvalho relembrou ainda os resultados da taxa de abandono precoce do ensino obrigatório, de 8,6%, um valor já abaixo da média preconizada pela União Europeia até 2030.