A concelhia da Juventude Social Democrata (JSD) da Ponta do Sol iniciou um novo ciclo esta segunda-feira, 22 de julho, com a tomada de posse de Joel Carvalho como presidente da Comissão Política local.

Joel Carvalho assumiu o compromisso de liderar com proximidade e determinação, apontando o início de uma nova etapa para a juventude da Ponta do Sol. Destacou problemas como a precariedade, a falta de habitação e o afastamento da política, garantindo que a JSD local será um espaço de escuta, ação e responsabilidade: “Não temos todas as respostas, mas temos a coragem de fazer as perguntas certas.”

Ao longo da intervenção, Joel Carvalho reforçou que o papel da juventude não se esgota na crítica. A nova Comissão Política quer estar na linha da frente, a contribuir ativamente para o desenvolvimento do concelho. Da educação ao ambiente, da cultura ao desporto, passando pela inovação e pela saúde mental, a juventude terá lugar na definição das prioridades políticas locais. “Queremos estar onde os jovens estão. Nas escolas, nas associações, nas ruas. Vamos construir pontes e abrir espaços de participação real”, disse.

O encerramento do discurso foi marcado por um apelo à ação e por um compromisso firme com a transparência e o envolvimento cívico. “Acredito na política como instrumento de mudança positiva. Não prometo facilidades, mas assumo o compromisso de estar presente, de ouvir e de trabalhar. Lutaremos sempre por uma Ponta do Sol onde os jovens possam viver, crescer e ser felizes”, ressaltou.

Lino Pita, em representação da Comissão Política do PSD Ponta do Sol, deixou palavras de incentivo à nova equipa liderada por Joel Carvalho. Destacou a importância de uma presença constante no terreno e de um contacto direto com a população: “Temos de sair à rua, estar próximos das pessoas, fazer passar a nossa mensagem com clareza e determinação.” Para Lino Pita, a tomada de posse da JSD simboliza um momento de mobilização que não pode ser desperdiçado. Manifestou total confiança no novo líder local, sublinhando que acredita no empenho de Joel para fazer “um grande trabalho à frente da JSD Ponta do Sol”.

Por sua vez, Bruno Melim, líder da JSD Madeira, centrou parte da sua intervenção na habitação, classificando-a como uma das questões mais urgentes no concelho da Ponta do Sol. Sem rodeios, apontou o dedo à gestão camarária atual, acusando-a de falta de estratégia e de visão. “O que foi feito nos últimos anos em matéria de habitação na Ponta do Sol? Muito pouco ou praticamente nada”, atirou. Para Melim, o dinamismo que o concelho ainda vai mostrando deve-se sobretudo à iniciativa privada e à presença crescente de nómadas digitais, “não à ação pública, que tem falhado em apresentar um plano minimamente estruturado”.

Num discurso marcado por apelos também à mobilização, Melim sublinhou que o atual contexto político – com as eleições autárquicas no horizonte – exige responsabilidade, audácia e capacidade de resposta.