Foi, hoje, apresentado o novo logotipo para a Assembleia Municipal do Funchal, numa cerimónia que decorreu no Edifício dos Paços do Concelho.

João Viegas foi o vencedor do concurso de ideias lançado pela Câmara Municipal do Funchal, cujas candidaturas encerraram no dia 30 de abril.

Foram submetidas 31 candidaturas num concurso que pretendeu apelar à participação pública e à cidadania colaborativa. O projeto vencedor, avaliado por um júri interno, recebeu um prémio pecuniário no valor de 2 mil euros, informa a autarquia, em nota de imprensa.

O novo logotipo é representado por três semicircunferências ligadas todas entre si com as bordas arredondadas, de cor lilás, mantendo o formato do antigo símbolo do plenário da Assembleia, transmitindo “uma imagem que fortalece seus laços com a comunidade, um compromisso profundo com a evolução e a inclusão, refletindo o espírito progressista e acolhedor do Funchal”, segundo descrição feita pelo autor do projeto.

A criação da nova imagem surge por proposta do Grupo Funchal Sempre à Frente, tendo o lançamento do concurso sido aprovado por todos os partidos na sessão da Assembleia Municipal realizada a 27 de abril, conforme recordou, hoje, o presidente deste órgão do poder local, José Luís Nunes.

De salientar que os critérios de seleção das propostas incluíram a criatividade e qualidade gráfica, a adequação da imagem ao objeto do concurso, adaptação harmoniosa a reduções e ampliações em termos de formato e memória descritiva da proposta.

Este concurso de ideias teve por objetivo promover a valorização do processo democrático e das funções desempenhadas pelos deputados municipais, resultando na imagem que passará a ser usada em todos os meios e suportes de comunicação.

“O novo logótipo da Assembleia Municipal do Funchal original e criativo, reflete os aspetos da identidade do concelho, da marca Funchal e da representatividade presente neste órgão deliberativo”, conclui a nota.