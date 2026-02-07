JM e AcinAcademy alargam oferta de formações online

O JM e a AcinAcademy acrescentaram novas formações ao plano de formação especializada traçado para este ano, que tem como destinatários profissionais, empresas e entidades que atuam nas áreas da contratação pública, gestão contratual, empreitadas de obras públicas e procedimento administrativo.

Atualizar conhecimentos, reforçar competências técnicas e promover uma aplicação prática e rigorosa da legislação em vigor, respondendo às exigências atuais do setor público e privado, são os objetivos destas ações 100% online, ministradas por formadores com experiência recohecida.

As inscrições podem ser efetuadas através do microsite acinacademy.pt, onde os interessados encontram todas as informações relevantes, nomeadamente a descrição dos cursos, os currículos dos formadores e os valores de cada formação.

Anote as formações em agenda: ‘Análise e avaliação de propostas’ (26 a 27 de Fevereiro de 2026); ‘Utilizar a Inteligência Artificial para melhorar o Trabalho’ (11 de Março de 2026); ‘Código dos Contratos Públicos’ (19 a 20 de Março de 2026); ‘Gestor do Contrato’ (16 de Abril de 2026); ‘Revisão de Preços’ (8 de Maio de 2026); ‘Operacionalização de uma Candidatura aos Fundos Europeus’ (19 de Maio de 2026); ‘Nova estratégia nacional para as compras públicas ecológicas 2030 (ECO360)’ (29 de Maio de 2026); ‘Regime geral de prevenção da corrupção’ (8 de Junho de 2026); ‘Proteção de Denunciantes e Gestão de canais de denúncias’ (9 de Junho de 2026); ‘Instrução, Formação e Execução do Contrato de Empreitada de Obras Públicas’ (18 a 19 de Junho, 2 a 3 de Julho de 2026); ‘Tribunal de Contas’ (17 a 18 de Setembro de 2026); ‘Introdução ao POWER BI aplicado à Área Financeira nas Autarquias Locais’ (21 de Setembro de 2026); ‘Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP)’ (22 de Setembro de 2026); ‘Ferramentas Digitais e Inteligência Artificial na Área Financeira das Autarquias’ (28 de Setembro de 2026) e ‘O código do procedimento administrativo’ (15 a 16 de Outubro de 2026).