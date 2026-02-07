JM e AcinAcademy alargam oferta de formações online

O JM e a AcinAcademy acrescentaram novas formações ao plano de formação especializada traçado para este ano, que tem como destinatários profissionais, empresas e entidades que atuam nas áreas da contratação pública, gestão contratual, empreitadas de obras públicas e procedimento administrativo.
Atualizar conhecimentos, reforçar competências técnicas e promover uma aplicação prática e rigorosa da legislação em vigor, respondendo às exigências atuais do setor público e privado, são os objetivos destas ações 100% online, ministradas por formadores com experiência recohecida.
As inscrições podem ser efetuadas através do microsite acinacademy.pt, onde os interessados encontram todas as informações relevantes, nomeadamente a descrição dos cursos, os currículos dos formadores e os valores de cada formação.
Anote as formações em agenda: ‘Análise e avaliação de propostas’ (26 a 27 de Fevereiro de 2026); ‘Utilizar a Inteligência Artificial para melhorar o Trabalho’ (11 de Março de 2026); ‘Código dos Contratos Públicos’ (19 a 20 de Março de 2026); ‘Gestor do Contrato’ (16 de Abril de 2026); ‘Revisão de Preços’ (8 de Maio de 2026); ‘Operacionalização de uma Candidatura aos Fundos Europeus’ (19 de Maio de 2026); ‘Nova estratégia nacional para as compras públicas ecológicas 2030 (ECO360)’ (29 de Maio de 2026); ‘Regime geral de prevenção da corrupção’ (8 de Junho de 2026); ‘Proteção de Denunciantes e Gestão de canais de denúncias’ (9 de Junho de 2026); ‘Instrução, Formação e Execução do Contrato de Empreitada de Obras Públicas’ (18 a 19 de Junho, 2 a 3 de Julho de 2026); ‘Tribunal de Contas’ (17 a 18 de Setembro de 2026); ‘Introdução ao POWER BI aplicado à Área Financeira nas Autarquias Locais’ (21 de Setembro de 2026); ‘Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP)’ (22 de Setembro de 2026); ‘Ferramentas Digitais e Inteligência Artificial na Área Financeira das Autarquias’ (28 de Setembro de 2026) e ‘O código do procedimento administrativo’ (15 a 16 de Outubro de 2026).
A internet, em particular as redes sociais, não trouxe apenas maior proximidade entre pessoas. Trouxe também mais ruído, mais desinformação e uma perigosa...
Os últimos dias na política regional, podiam configurar na perfeição o manual “A arte de transformar um problema criado por si num problema dos outros.”,...
“Le capitalisme porte em lui la guerre comme la nuée porte l’orage” - O capitalismo traz em si a guerra como a nuvem traz a tempestade, disse Jean Jaurès...
Escrevi este texto sob preocupação.
Não me confundir com a incultura pequeno-burguesa dos que, sempre dependurados no Sistema Político vigente, rapidamente...
DO FIM AO INFINITO
Numa noite de copos, algures no decurso da primeira década do século XXI, conheci uma moça chamada Esménia e ela disse-me que era uma pessoa muito deprimente...
Quando Donald Trump declarou que o seu governo timonaria a Venezuela com o objetivo de extrair petróleo para beneficiar empresas dos EUA, usou uma terminologia...
As eleições presidenciais de 2026 estão a decorrer num contexto político claramente diferente daquele que marcou décadas de vida democrática em Portugal....
Há momentos na vida democrática em que o voto deixa de ser um gesto de entusiasmo, de esperança ou de confiança no futuro. São momentos em que pouco mais...
Às portas de março, e do dia da mulher, volto a falar de igualdade.
Por estes dias foi notícia o facto de, no ano passado, 203 mulheres terem sido despedidas...
Em oceanografia, geomorfologia e geologia, plataforma continental é a porção dos fundos marinhos que começa na linha da costa e desce com um declive suave...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
Difícil seria escapar à euforia tão típica do Carnaval. Nesta data, todos podemos deixar-nos de lado e adotar uma personagem, seja com a cara pintada,...
Luso-venezuelanos que se deslocaram hoje ao Consulado-geral de Portugal em Caracas disseram que foram votar nas presidenciais com a esperança de fortalecer...
Depois de 11 jogos sem perder, o Marítimo regressou este sábado às derrotas e aumentou para três o número de desafios sem ganhar.
Nos Barreiros, a contar...
Um bombeiro, pertencente à corporação de Campo Maior, no distrito de Portalegre, morreu hoje no decorrer de uma operação de patrulhamento, reconhecimento...
O Bloco de Esquerda esteve em contacto com trabalhadores junto à obra de construção do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, onde alertou para...
O grupo parlamentar do PS entregou, na Assembleia Legislativa da Madeira, um pedido de esclarecimentos dirigido à secretária regional da Inclusão, Trabalho...
O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) anulou a condenação de 18 anos de prisão por homicídio qualificado aplicada a Eduardo Sousa pelo esfaqueamento mortal...
A Arábia Saudita e a Síria assinaram hoje acordos que incluem o lançamento de uma companhia aérea ‘low-cost’ conjunta, informaram responsáveis sírios e...
Ainda não houve golos no duelo desta tarde entre o Marítimo e o Farense, a contar para a 21.ª jornada da II Liga.
Em duelo entre o 1.º e o último classificado,...
O ADN - Alternativa Democrática Nacional reuniu-se hoje em Vila Nova de Gaia no seu IV Congresso, com o propósito de eleger o novo Conselho Nacional para...