A presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Sónia Pereira, visitou hoje a nova sala de creche criada na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Jardim da Serra, uma valência que contou com o apoio da autarquia.

Esta nova resposta educativa surgiu, de acordo com a autarquia, da necessidade identificada pela escola e validada pelo Conselho Escolar, na sequência de um relatório de autoavaliação, que indicava perda de alunos e falta de oferta local na área da educação infantil. Após levantamento que identificou 22 crianças potencialmente abrangidas, a Câmara Municipal assegurou a adaptação do espaço, bem como a aquisição de equipamentos-base e materiais didáticos, num investimento de 8.818,26 euros.

Durante a visita Sónia Pereira, sublinhou que “num momento em que a quebra da natalidade força muitas escolas a encerrar salas, é especialmente encorajador verificar que, numa freguesia com características de ruralidade como o Jardim da Serra, o número de crianças em idade pré-escolar está a crescer. Um sinal positivo que nos obriga a agir com rapidez e responsabilidade, garantindo que a escola dispõe dos meios necessários para acolher todas as crianças e assegurar uma resposta educativa de qualidade, perto de casa”.

Só na freguesia do Jardim da Serra, a Câmara Municipal já apoiou a criação de uma Sala Multissensorial nesta mesma escola e reforçou o seu equipamento em 2024 com uma verba adicional integrada num pacote de apoio mais vasto.

Noutras áreas do concelho, destacam-se os investimentos na criação de salas multissensoriais nas escolas da Lourencinha, Câmara de Lobos e Rancho e Caldeira, que permitiram dotar estas escolas de ferramentas pedagógicas avançadas para alunos com necessidades educativas específicas. De referir também o apoio para a aquisição de equipamentos pedagógicos e tecnológicos para o Projeto AGIR, da EB1/PE de Câmara de Lobos, que promove o sucesso escolar de crianças com dificuldades de aprendizagem

No total, e apenas no que respeita a projetos educativos diferenciados como creches, salas sensoriais e programas de apoio à inclusão, o investimento direto da autarquia ultrapassa os 15 mil euros nos últimos anos, a que se junta o apoio regular à manutenção das infraestruturas escolares e aos programas de apoio às famílias.

Como sublinhou a presidente Sónia Pereira durante a visita: “A consolidação de uma rede educativa qualificada, capaz de responder de forma integrada às necessidades das nossas crianças e das suas famílias, foi desde sempre uma prioridade estratégica deste executivo. Uma aposta ganha que se consubstancia nos dados estatísticos relativos à educação cuja trajetória desde 2013 tem sido extremamente positiva”.