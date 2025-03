Depois de uns dias com a primavera a dar o ar da sua graça, apesar de um sol de inverno a espreitar de forma tímida, eis que as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para o início deste último fim de semana de março não são muito animadoras para os amantes do tempo veranil.

Céu muito nublado, com períodos de chuva, passando a aguaceiros a partir da madrugada, tornando-se gradualmente fracos e pouco frequentes. É assim que se prevê que seja o dia de hoje.

Já o vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, tornando-se, a partir da tarde, moderado a forte (30 a 45 km/h), com rajadas até 70 km/h nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e na ilha do Porto Santo, e forte (40 a 55 km/h) nas terras altas, com rajadas até 90 km/h. Aliás, o vento forte coloca o Arquipélago da Madeira sob aviso amarelo a partir das 21h00 desta sexta-feira e até às 18h00 de amanhã, sábado.

Quanto ao estado do mar, o IPMA prevê, para a costa norte, ondas do quadrante norte com 2 a 2,5 metros, aumentando para 2,5 a 3 metros no final do dia. Já para a costa sul são esperadas ondas do quadrante oeste com 1 metro, passando a ondas do quadrante leste com 1 a 2 metros.