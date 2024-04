O presidente do Governo Regional reiterou na manhã desta quinta-feira que já se disponibilizou para ser inquirido pelo Ministério Público, estando à espera que o convoquem para esse efeito.

“O que pedi, e disse, foi para que fosse ouvido no processo. E tenho o direito de ser ouvido. Já foi pedido pelo meu advogado para ser ouvido no processo... eu tenho de ser ouvido. Já pedi para ser ouvido. E este não é um assunto do Conselho de Estado, é um assunto a ser deliberado pelo Ministério Público. Quero ser ouvido para esclarecer as coisas, mas até agora ninguém me chamou... Eu tenho imunidade por inerência, mas pedi para ser ouvido, quando for chamado, vou ser ouvido, com certeza”, conforme as suas palavras, à margem da visita à Direção Regional de Transportes Terrestres, acompanhado pelo secretário regional Pedro Fino e onde foi recebido por Rui Gonçalves, o respetivo diretor regional.