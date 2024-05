O Meu Super vai inaugurar duas novas lojas na Região, nos dias 9 e 10 de maio, às 08h00, reforçando a sua presença na Madeira enquanto “serviço próximo e personalizado”.

As lojas irão estar situadas em Machico no Porto Moniz, informa uma nota de imprensa.

“As novas lojas Meu Super Machico e Porto Moniz disponibilizam diariamente, aos seus clientes, frutas e legumes, produtos de mercearia, charcutaria e padaria”, sublinha a mesma nota.

“O Meu Super procura responder às necessidades mais exigentes dos clientes com lojas próximas, com atendimento personalizado, horários alargados e produtos de qualidade, com variedade. Este formato de proximidade e de conveniência ganhou uma importância maior junto dos clientes nos últimos anos, mantendo-se como uma opção para as compras frequentes, próximo da residência, local de trabalho ou de escolas”, acrescenta.

Assinale-se que a rede tem mais de 250 parceiros de negócio que possuem mais de 300 lojas a operar em Portugal, Madeira e Açores e que representam mais de 50.000 m2 área de venda em Portugal.

Conheça os horários e a localização:

Meu Super Machico

Inauguração: 9 de maio, 08h00

Rua Manuel Passos, Edifício Parque MV, nºs 38 e 40, Loja E,

9200-134 Machico

De 2º feira a Domingo, das 8h00 às 21h00

Meu Super Porto Moniz II

Inauguração: 10 de maio, 08h00

Rua do Lugar 5, 9270 156 Porto Moniz

Todos os dias das 8.00 às 21h00