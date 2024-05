A Orquestra Clássica da Madeira vai se associar à ação de voluntariado promovida pela ‘KW Area Madeira’, através de um concerto solidário em benefício do ‘Centro da Mãe’.

Esta gala de ópera acontece amanhã, pelas 21h00, no Centro de Congressos da Madeira.

Para esta iniciativa, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se com 52 instrumentistas em palco, dos quais dois são alunos do curso profissional de instrumentista do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Engº Luiz Peter Clode, em regime de estágio artístico/pedagógico.

E, a convite do diretor artístico da Orquestra, Norberto Gomes, irão atuar como solistas a soprano Tatiana Vizir e o tenor Alberto Sousa, sob a batuta do maestro Francisco Loreto.

De realçar que todos os envolvidos irão participar de uma forma solidária.

“É este o verdadeiro espírito da solidariedade e neste caso, partilhar a música, de forma voluntária e altruísta, num encontro onde todos estarão juntos com o objetivo único de contribuir por esta nobre causa”, pode ler-se em nota de imprensa.

Refira-se que a receita da venda de bilhetes deste concerto será entregue na íntegra ao ‘Centro da Mãe - Instituição Particular de Solidariedade Social’, que no presente apoia cerca de 123 famílias, e que tem como missão o apoio à família, a defesa da vida humana e a promoção da dignidade da mulher.

O programa preparado está baseado em “belas e desafiantes arias de ópera de todos os tempos”, intercaladas com obras orquestrais de caráter virtuoso interpretadas pela Orquestra Clássica da Madeira. Serão interpretadas obras dos compositores Franz von Suppé, Giacomo Puccini, Gerónimo Giménez, Pietro Mascagni, Georges Bizet, Johann Strauss II, Edward Elgar, entre outros.

Destacar, ainda, que para este concerto também se associaram as seguintes entidades: Casino da Madeira, Deltasom, Cargogrua, Nini Andrade Silva Atelier e a Tipografia Natividade.

Os interessados poderem adquirir os ingressos na Ticketline ( https://ticketline.sapo.pt/evento/orq-classica-da-madeira-gala-de-opera-83221), Loja Gaudeamus . Colégio dos Jesuítas, Rua dos Ferreiros (ao lado da ‘Igreja do Colégio’). No dia do concerto, também poderão adquirir, a partir das 19h00, no Centro de Congressos da Madeira.

Os bilhetes têm um custo de 20 euros, sendo que para crianças dos 6 aos 12 anos o valor fixa-se nos 5 euros. Por seu turno, para os jovens entre os 13 aos 25 está tabelado um preço de 10 euros.