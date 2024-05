O cabeça de lista da Iniciativa Liberal (IL) às eleições regionais da Madeira, Nuno Morna, disse hoje ser “muito provável” que a região tenha um governo minoritário, considerando que isso não significa ingovernabilidade.

A candidatura da IL, que tinha visita marcada para as 09:00 no Mercado do Santo da Serra, concelho de Santa Cruz, chegou quase uma hora depois ao local, o que acabou por resultar num encontro com a comitiva do CDS-PP e o seu cabeça de lista, José Manuel Rodrigues.

Os liberais distribuíram material de campanha e percorreram as várias bancas, abordando comerciantes e populares. Quase no fim da visita, fizeram uma paragem para pedir seis ponchas, que depois logo passaram a sete porque Nuno Morna convidou José Manuel Rodrigues a juntar-se.

“Bebes uma poncha comigo?”, perguntou Morna, ao que o democrata-cristão respondeu: “Então não bebo!”.

Em declarações aos jornalistas, o liberal reiterou que não admite acordos com o cabeça de lista e líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, nem com o Partido Socialista. Com o Chega, acrescentou, “nem se fala, não há qualquer hipótese”.

Questionado sobre se admitiria acordos caso o PSD não fosse liderado no arquipélago por Miguel Albuquerque, presidente demissionário do executivo regional e arguido num processo de suspeitas de corrupção, o candidato referiu que esse cenário não se coloca de momento.

“As circunstâncias neste momento são que Miguel Albuquerque é o líder do PSD. O PSD, se ganhar as eleições, ou o que vier a acontecer, muito provavelmente será Miguel Albuquerque o indigitado para formar governo e com Miguel Albuquerque não há qualquer tipo de entendimento da nossa parte”, reforçou.

Nuno Morna rejeitou, por outro lado, que um governo minoritário signifique uma situação de ingovernabilidade e considerou que “é muito provável” que seja esse o cenário a surgir depois das eleições do dia 26 de maio.

“A Europa é exímia em mostrar ‘n’ soluções de governos minoritários que vão caso a caso, ponto a ponto, decreto a decreto, acertando as agulhas - uns cedendo de um lado, outros cedendo do outro, de maneira a que as melhores soluções de governabilidade sejam apresentadas às pessoas”, sustentou o também coordenador da IL/Madeira.

Relativamente ao seu partido, Nuno Morna, que em setembro do ano passado foi eleito deputado único, disse estar convicto de que os liberais vão crescer e eleger um grupo parlamentar à Assembleia Legislativa da Madeira.