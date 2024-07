A seleção portuguesa de andebol sub-20 apurou-se hoje para a final do Campeonato da Europa da categoria, a disputar no domingo frente à Espanha, após vencer a Alemanha por 29-24, em Celje, na Eslovénia.

Depois de já ter superado os germânicos na primeira fase, por 21-17, o conjunto luso voltou a ser superior num desafio em que esteve sempre na frente, teve sete golos de avanço a 20 minutos do fim e a seis só tinha um, altura em que o guarda-redes Diogo Rêma foi decisivo com meia dúzia de defesas seguidas, que lhe valeram a eleição de ‘MVP’ do jogo.

No domingo, a partir das 20:30 locais (19:30 em Lisboa), Portugal vai reencontrar a Espanha, a quem venceu, na terça-feira, por 38-37: o rival ibérico chegou ao jogo decisivo após afastar a Dinamarca, com 36-34.

Ante a campeã em 2004, 2006 e 2014 e ‘vice’ em 2008 e 2016, Portugal começou com 2-0 e ampliou a vantagem para os três golos aos 5-2, distância que foi mantendo até Ricardo Rocha, em contra-ataque, fazer o 12-8, a 10 minutos do intervalo.

Ante um adversário com dificuldades em superar a sua consistência, os lusos revelavam uma assinalável eficácia ofensiva e atingiram os cinco de diferença aos 14-9, com tento de Filipe Monteiro: a novamente inédita supremacia de seis seria assinalada aos 18-12 com que se chegou ao intervalo, através de Rafael Vasconcelos.

Os 78% de eficácia ofensiva contra os 67% dos germânicos ajudava a explicar a disparidade, que, no início da etapa complementar, atingiu os sete, aos 20-13, com Ricardo Rocha, da defesa, a atirar longo para baliza deserta.

Nesta altura, o guarda-redes Bernardo Almeida, que começou no banco, revelava inspiração superior e ajudava a manter a diferença de sete, subitamente reduzida a dois (24-22), com um parcial 5-0 da Alemanha ante um Portugal estranhamente apático.

A seis minutos do fim, os germânicos ficaram mesmo a somente um (25-24), porém seis defesas consecutivas de Diogo Rema e dois tentos de António Machado foram decisivos para Portugal resistir e voltar a ganhar folga que no fim foi de cinco (29-24).

Portugal é vice-campeão da Europa, depois de perder a final, em casa, ante a Espanha, por 37-35: tinha sido igualmente segundo classificado em 2010, na Eslováquia, cedendo ante a Dinamarca por 30-24.

A Dinamarca é a seleção com mais títulos, quatro, mais um do que a Alemanha e a Espanha, ambos com três, enquanto Eslovénia, Polónia e a antiga Jugoslávia têm um cetro cada.