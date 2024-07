“Não podemos construir o futuro - genuinamente enquanto povo que se orgulha da sua identidade - sem conhecer o nosso passado”. A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, presidiu, esta sexta-feira, em representação do presidente do Governo Regional, à abertura da exposição ‘Excertos Vidas Passadas... Memórias Presentes’.

A mostra que vai estar patente na Galeria do Centro Cívico do Caniçal, até meados de agosto, dá a conhecer excertos de histórias de vida recolhidas junto de 50 pessoas residentes na freguesia, com idades compreendidas entre os 60 e os 98 anos.

Registar as vivências e tradições do povo do Caniçal que não se encontram documentadas é o objetivo desta exposição preparada pela ‘Filha do Barqueiro - Associação de Tradições e Folclore do Caniçal’. A mostra pode ser visitada entre as 9 horas e as 17h00.

Para Ana Sousa, iniciativas como esta são louváveis na medida em que permitem às gerações futuras acederem a informação de grande relevância cultural.

“Perpetuar o nosso património, a memória e as histórias de vida das pessoas idosas é fundamental para a preservação da identidade da nossa sociedade, para a promoção da nossa herança cultural junto dos mais jovens”, afirmou a governante, na abertura da exposição.

A ‘Filha do Barqueiro - Associação de Tradições e Folclore do Caniçal’ nasceu, a 5 de junho de 2023, por iniciativa da professora Filomena Alves, atual presidente.

Para além do trabalho de registo das vivências e tradições locais, esta associação é responsável por um grupo de cantares, um grupo de cordofones jovens, tendo também estabelecido uma parceria com o Grupo de Folclore Casa do Povo do Caniçal para promover o ensino das danças tradicionais a crianças da freguesia.