O Jardim dos Cubos, em São Martinho, está a ser hoje palco para a atuação do grupo humoristico 4Litro, numa iniciativa da Junta de Freguesia liderada por Marco Gonçalves que visa promover animação nos diferentes locais da localidade.

Intitulado ‘Noites de Verão de São Martinho 2024, o evento ocorre todas as sextas-feiras durante o presente mês de julho, sendo que este é o terceiro e penúltima atração do cartaz.

Aliás, a última atuação está agendada para dia 26 de julho, às 21h30, desta feita com a atuação do cantor madeirense Bryan Wilson que terá como palco o Parque Urbano da Nazaré.

De recordar que as Noites de Verão de São Martinho já contaram nesta edição também com as atuações de Leonor de Castro e AOAKASO.