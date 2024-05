Teve início a cerimónia comemorativa do Dia do concelho de Machico, no Solar do Ribeirinho.

Depois de se ouvir os hinos nacional e regional, começaram os discursos dos grupos com representação na Assembleia Municipal com o JPP a apontar a necessidade de ser aprovado o Plano Diretor Municipal para a atração de mais investimento.

Samuel Caldeira abordou os problemas que entende que dão prioritários para Machico criticando que há muito por fazer.

Já o deputado municipal do PSD/CDS sublinhou ser “inegável” o desenvolvimento do município, mas há lacunas que têm de ser apontadas, como a falta de investimento do Governo Regional, com prejuízos no crescimento económico e social.

Samuel Caldeira pede um olhar inovador para Machico, com medidas na área social. Entende que é necessário apostar mais no aproveitamento dos fundos comunitários. Sustentou ainda que Machico “precisa de políticas e não de política”.

Por fim, o representante do grupo municipal do PS, Marco Estrela, expôs as medidas positivas que o município tem desenvolvido em prol dos estudantes, dos idosos e na Habitação.

”Mas um concelho não tem futuro sem a sua juventude” disse apontando as medidas criadas para estes, mais necessárias do que “o betão”.