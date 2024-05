O CDS reafirmou hoje o seu compromisso de aumentar os salários e reduzir os impostos para fazer aumentar o rendimento dos madeirenses.

“Num momento em que temos elevadas taxas de crescimento em vários setores económicos e a Região bate o recorde de arrecadação de receitas, fiscais é justo que se parta para um crescimento dos salários e para um desagravamento fiscal, devolvendo rendimentos e poder de compra aos cidadãos e famílias”, escreve José Manuel Rodrigues num comunicado.

O líder do CDS diz que “é preciso que o crescimento económico se reflita na realidade social” e recorda que “temos os salários médios abaixo da média do país, temos 73 mil pessoas em risco de pobreza, sendo que destes, 19 mil são trabalhadores que ganham baixos salários e 13 mil são idosos com pensões à volta dos 300 euros”.

Rodrigues escreve que temos que atuar do lado dos vencimentos e do lado da carga fiscal para aumentar rendimentos e distribuir a riqueza gerada anualmente.

O líder do CDS garante que durante todos os seus mandatos como deputado foi alertando para esta realidade “da injusta redistribuição da riqueza criada na Região”.

“Não comecei agora na política e, fazendo parte da minoria ou da maioria, sempre fiz intervenções sobre a necessidade de mais justiça social”, afirmou, fazendo uma alusão às intervenções que fez como presidente da Assembleia.

O CDS reafirma a necessidade de estabelecer, com os parceiros sociais, uma subida dos salários para a média nacional, de se criar um salário-base para os jovens licenciados que entram no mercado de trabalho e de garantir uma descida de 30 por cento do IRS até o quinto escalão e de haver uma redução gradual do IVA, à razão sete e meio por cento cada ano da Legislatura.

Com estas propostas, refere o CDS, “garantimos a subida dos rendimentos das famílias, travamos o empobrecimento da classe média, reduzimos as desigualdades sociais e garantimos o equilíbrio orçamental da Região”.