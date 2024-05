Fique a conhecer, em detalhe, a programação da animação dos espaços Savoy Signature para o próximo fim de semana.

Tropical Beats

10.05.2024 | sexta-feira

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj Nuno Marcial

11.05.2024 | sábado

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj João Garcia

12.05.2024 | domingo

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj Ivanhelio

Restaurante Culinarium

Gardens

10.05.2024 | sexta-feira

O restaurante à la carte do hotel Gardens, Culinarium, abre portas para mais uma noite gastronómica de excelência.

Terreiro

Savoy Palace

10 e 11.05.2024 | sexta-feira e sábado

Até 28 de setembro, os jardins do Terreiro no Savoy Palace recebem os jantares Terreiro Fire Pit, todas as sextas e sábados e vésperas de feriados, às 20h00.

Galáxia Skyfood

Savoy Palace

10.05.2024 | sexta-feira

20:30 – 23:00

Animação ao vivo com Dj Nelson Caires

11.05.2024 | sábado

20:30 – 23:00

Animação ao vivo com Dj Mastergroove

Cloud Bar

NEXT

10.05.2024 | sexta-feira

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj João Garcia

11.05.2024 | sábado

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj Ryan

12.05.2024 | domingo

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj Mastergroove

Arraial da Imperatriz

10.05.2024 | sexta-feira

20:00 – 21:45

Música ao vivo com Leo Alessandri