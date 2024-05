Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram acionados esta manhã para um despiste de mota na via rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava.

Segundo o que foi possível apurar, um jovem de 19 anos ficou ferido com alguma gravidade na sequência do despiste.

Com queixas no ombro e na perna direita, a corporação transportou a vítima para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber a devida assistência hospitalar.

Sabe-se, ainda, que a corporação mobilizou para o local 3 elementos.