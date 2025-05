Já andou a tômbola do último sorteio do comércio local do Funchal

O terceiro e último sorteio da 4.ª edição da iniciativa ‘+ Comércio Local’, promovida pela Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a ACIF – Associação Comercial e Industrial do Funchal, realizou-se esta sexta-feira, no Balcão do Investidor.

Hoje, foram extraídos os últimos 20 prémios no valor de 250€ cada, completando-se um total de 60 prémios, no montante global de 15.000€.

Estes vales-prémio destinam-se exclusivamente a ser utilizados nos estabelecimentos aderentes, contribuindo para o reforço da economia circular local e para a dinamização do comércio tradicional.

De acordo com um comunicado da Câmara Municipal, a edição deste ano “destacou-se como a mais participada de sempre, com a inscrição de 339 estabelecimentos, abrangendo todas as freguesias do concelho”.

A freguesia da Sé voltou a liderar o número de participantes, com 201 estabelecimentos aderentes, correspondendo a cerca de 59% do total, e, pela primeira vez, a campanha integrou o setor da restauração, que se juntou ao comércio e aos serviços já habituais, adianta a autarquia.

Este alargamento, segundo a Câmara Municipal, “permitiu uma maior diversidade de participantes e reforçou o impacto da iniciativa junto de um público mais vasto”.

A campanha consistiu na atribuição de um cupão por cada 20€ em compras, até ao limite de 10 cupões por fatura. Os cupões depositados na tômbola do Balcão do Investidor mantiveram-se válidos durante toda a duração da iniciativa, garantindo igualdade de oportunidades a todos os participantes.

Os três sorteios foram realizados sob a supervisão da Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE), assegurando total transparência e integridade do processo.

A cerimónia de entrega dos prémios do último sorteio está agendada para o dia 13 de junho de 2025, às 12:00, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

“Com o encerramento da 4.ª edição, a Câmara Municipal do Funchal reforça o seu compromisso com a valorização do comércio de proximidade, promovendo iniciativas que incentivam o consumo local, apoiam os empresários e fortalecem o tecido económico do concelho”, sublinha a autarquia liderada por Cristina Pedra.