Estão abertas as inscrições para o workshop de Feltragem de Lã, que acontecerá entre 3 a 11 de março, nas instalações do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), na Rua dos Ferreiros, 152, Funchal.

Neste workshop, de iniciação, os participantes terão a oportunidade de reunir conhecimentos sobre as diferentes técnicas e ferramentas utilizadas no processo de feltragem de lã, aprofundar a história e o contexto da lã feltrada, nomeadamente a lã de ovelha regional, e ainda desenvolver um projeto individual.

Num total de 20 horas, das 9h às 13h, com interrupção nos dias 4, 5 e fim de semana, os conteúdos serão lecionados em português e em inglês, no Espaço “Artes & Ofícios Tradicionais da Madeira”. No final da formação, os participantes terão um certificado de participação. De salientar que o workshop que os interessados deverão manifestar a sua intenção através do email promocao.ivbam@madeira.gov.pt.

A orientar esta formação, estará Irina Andrusko, artesã certificada pelo IVBAM, em feltragem de lã e confeção de artigos de malha, fundadora da marca “Oh Lã Lã Fiber Lab” e membro do Coletivo “Enfia o Barrete”. Na sua prática artesanal, a lã é trabalhada desde o seu estado bruto até à transformação em peças que comunicam identidade e cultura. Atualmente, dedica-se ao estudo prático da lã madeirense, procurando desenvolver soluções para o aproveitamento desta matéria-prima.

Este é o quarto workshop de artesanato regional desenvolvido pelo IVBAM, neste ano, numa dinâmica de formações enquadradas nas celebrações do Dia Mundial do Artesão (19 de março), que têm comprovado o compromisso assumido por este Instituto para com a preservação e valorização do artesanato regional, promovendo o saber-fazer tradicional, ao mesmo tempo que, incentivando a criatividade no setor.

De 17 a 22 de março, o Espaço “Artes & Ofícios Tradicionais da Madeira” receberá uma nova formação, de “Iniciação aos Embutidos”, orientada por Luz Ornelas, Engenheira de Madeiras, com vasta experiência no ramo.

Os interessados nestas formações podem recolher mais informação nas redes sociais e sites do Artesanato da Madeira e do IVBAM.