As instalações do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) localizadas na Rua dos Ferreiros, 152, acolhem entre 14 e 19 de outubro, a “Semana da Tecelagem e da Tapeçaria”, através de um conjunto de iniciativas que visam realçar estas artes e ofícios tradicionais, destacando novas abordagens que unem o tradicional ao contemporâneo.

Neste sentido, o IVBAM preparou um programa que inclui a participação de diversos agentes destas artes e de diferentes formas da sua expressão, com o seguinte conteúdo: • Exposição e venda de peças de: Jenita Spínola, “Maiu & Sucri” e Olívia Silva; • Exposição “Fios com história - Tapeçaria e Tecelagem da Madeira”, com obras do IVBAM e dos produtores autorizados de Bordado da Madeira, Bordal - Bordados da Madeira e Patrício & Gouveia, tal como das artesãs com certificação reconhecida pelo IVBAM, Jenita Spínola e Olívia Silva. Esta exposição contará ainda com uma obra de Tapeçaria Interativa: Tapest[o]ry, da autoria de Laura Santos, mestre em “Interactive Media Design”, peça esta que agrega as capacidades táteis da tecelagem com a tecnologia de sensores capacitivos, criando uma instalação artística interativa media imersiva que conta uma história, com componente educativa. • Workshops:Introdução à Tecelagem | Formadora: Jenita Spínola | 14, 17 e 19 de outubroHorário: Dias 14 e 17 das 13h00 às 17h00 | Dia 19 das 10h00 às 14h00Lugares limitados a 5 pessoas por workshop | Custo: 30 euros (material incluído)