O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) vai realizar, na primeira quinzena de junho, um conjunto de ações de esclarecimento dirigidas aos viticultores da Região Autónoma da Madeira, com o objetivo de reforçar os conhecimentos técnicos dos mesmos e promover boas práticas na viticultura madeirense.

As sessões serão conduzidas pelos técnicos da Divisão de Viticultura do IVBAM e abordarão temas fundamentais para o sucesso da produção vinícola, designadamente o combate a doenças e pragas da videira (fitossanidade), as intervenções em verde, recomendadas durante o crescimento da planta para melhorar a qualidade e quantidade da produção, além das operações culturais pré-vindima.

Os participantes também receberão orientações sobre o apoio técnico disponibilizado pelo IVBAM para a escolha da melhor data para a vindima e esclarecimentos sobre as regras para novas plantações, reestruturações da vinha e mudanças de casta.

Para ir ao encontro do público em questão, estas sessões de esclarecimento acontecerão em locais satélite dos principais concelhos vitícolas da região, abrangendo, desta forma, um grupo vasto de viticultores.

Estas seis sessões têm acesso gratuito e acontecerão no seguinte calendário:

02 de junho às 18h – Estreito da Calheta, Centro Cívico Estreito da Calheta;

03 de junho às 19h – Estreito de Câmara de Lobos, Centro Cívico Estreito de C. Lobos;

04 de junho às 18h – Arco de São Jorge, Museu da Vinha e do Vinho;

05 de junho às 18h – São Vicente, Escola Agrícola de São Vicente;

06 de junho às 18h – Seixal, Junta de Freguesia do Seixal;

11 de junho às 19h – Porto Santo, no Campo Experimental do Farrobo;

De salientar que estas ações representam uma oportunidade de relevo para os viticultores locais atualizarem conhecimentos e esclarecerem dúvidas diretamente com especialistas, contribuindo assim para a valorização e sustentabilidade do setor vitivinícola madeirense, objetivos que se enquadram na missão do IVBAM enquanto agente regulador da vinha e do vinho da Madeira.

Os interessados em esclarecimentos adicionais podem contactar o IVBAM através do contacto 291 211 600 ou enviar email para viticultura.ivbam@madeira.gov.pt.