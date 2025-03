O Conselho Diretivo do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) acompanhou os técnicos da Divisão de Viticultura numa visita aos viticultores do Porto Santo.

Numa conjugação de esforços entre o Instituto e a Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, os técnicos deslocaram-se à ilha do Porto Santo para recolher material vegetativo das castas Caracol e Malvasia Rei, esta última mais conhecida como Listrão.

O material recolhido será utilizado no Centro de Enxertia do Caniçal, gerido pelo IVBAM, com o objetivo de produzir enxertos prontos para os viticultores da Região que pretendam plantar ou replantar as suas videiras. Dessa forma, o Centro de Enxertia garantirá uma resposta imediata com material vegetativo de qualidade, devidamente certificado, contribuindo para a continuidade da atividade vitivinícola na Região.

“A recolha deste material é essencial para que os viticultores, devidamente inscritos e autorizados pelo IVBAM, possam adquirir plantas certificadas das castas destinadas à produção de vinhos com Denominação de Origem (DO) e Indicação Geográfica (IG) “Terras Madeirenses”, evitando a necessidade de importação”, indica a tutela.

A visita foi acompanhada por Tiago Freitas e Gonçalo Caldeira, presidente e vogal, respetivamente, do Conselho Diretivo do IVBAM. Durante a deslocação, foi possível verificar que as podas das videiras estão praticamente concluídas e decorrem de forma adequada, com os viticultores a acolherem positivamente os conselhos e técnicas de cultivo partilhadas pelos técnicos.

De salientar que tanto no Porto Santo como na Madeira têm sido registadas temperaturas baixas, fator que tem contribuído decisivamente para um bom abrolhamento das videiras.

Durante a visita, Tiago Freitas comunicou aos viticultores interessados em expandir os seus vinhedos que, ao longo do mês de março, o IVBAM disponibilizará mais dez hectares em novas autorizações de plantação. Esta medida visa preservar as castas Caracol e Malvasia Rei, além de fomentar o aumento da produção e da comercialização dos vinhos regionais.

Em 2024, no Porto Santo, a casta Caracol foi comercializada a um preço médio de 2,69€/kg, correspondendo a uma área de 12,22 hectares, enquanto a casta Malvasia Rei (Listrão) atingiu os 4,06€/kg, para uma área de 2,34 hectares. No total, a vindima de 2024 registou 3.192 toneladas de uvas entregues por 1.065 viticultores, sendo que o Porto Santo contribuiu com cerca de 25 toneladas, maioritariamente das castas Caracol e Listrão.