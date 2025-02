O Instituto Superior de Administração e Línguas - ISAL vai assinalar o Dia Internacional do Guia Intérprete, sexta-feira, dia 21, pelas 19h00, com uma mesa redonda, intitulada ‘O Guia-Intérpretes como Embaixador da Paz’.

A iniciativa visa promover uma reflexão “sobre o papel e os desafios desta profissão essencial para a qualificação das práticas turísticas e na mediação com as comunidades locais”.

O evento, que contará com a participação de vários profissionais do setor, antigos alunos da instituição, começa com uma intervenção de Sancha de Campanella, vice-firetora Geral do ISAL.

A moderação ficará a cargo de Diogo Goes, diretor do Departamento de Ciências Humanas e Ciências Sociais e doutorando em Turismo.

Entre os oradores convidados, o ISAL destaca a presença dos guias-intérpretes e profissionais do turismo Mara Cardoso, Daniela Craijdan, Pedro Loures e Osvaldo Ramos, que irão partilhar as suas perspetivas sobre os desafios e oportunidades da profissão de guia-intérprete, bem como o impacto da sua atuação no desenvolvimento do turismo.

“Os guias-Intérpretes, enquanto embaixadores das suas regiões e de diferentes áreas de atuação, contribuem para estabelecer pontes entre aqueles que as visitam e os que nelas residem, ajudando a criar relações de bem-estar entre turistas e residentes”, refere Sancha de Campanella, citada num comunicado alusivo a esta iniciativa.

O ISAL procura com este evento, reforçar “o seu compromisso com a valorização dos profissionais do setor turístico, proporcionando um espaço de diálogo e partilha de conhecimentos fundamentais para a evolução e reconhecimento da profissão” e adianta que “estão previstas mais atividades na área da formação turística ao longo dos próximos meses, que serão divulgadas brevemente”.