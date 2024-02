Ireneu já transmitiu a Marcelo o que ouviu dos partidos depois da demissão de Albuquerque

A Presidência da República acaba de emitir uma curta nota em que revela que Marcelo Rebelo de Sousa ouviu hoje, em audiência, Ireneu Barreto, conforme estava previsto desde a semana passada.

O encontro, que decorre da crise política que afeta a Madeira, serviu para o representante da República transmitir ao Presidente o retrato da situação política regional, conforme lhe tem sido transmitido pelos partidos que foram ao Palácio de São Lourenço.

A nota publicada pela Presidência explica que durante o encontro o representante o informou “das consultas com os partidos políticos representados na Assembleia Regional, na sequência da demissão do Presidente do Governo Regional.”