O representante da República defendeu hoje, durante as comemorações do 31.º aniversário do Comando Operacional da Madeira, que o esforço que é pedido aos militares “deve ser retribuído pelo Estado”.

Ao agradecer o trabalho e a prontidão das Forças Armadas, Ireneu Barreto destacou o “forte vínculo” entre os militares e a comunidade. “Nesta relação, pede-se ao poder político que esteja à altura do esforço que vos exige. A vós, que não deslustrem a confiança de que são credores.”

O representante da República realçou que os militares “são homens e mulheres com particulares deveres”, mas que não deve ser esquecido “que gozam igualmente de direitos”.

“O esforço que coletivamente vos pedimos deve ser retribuído pelo Estado. Tal passará, necessariamente, por valorizar as vossas vidas e carreiras, sem esquecer a necessidade de dotação adequada de meios e equipamento”, frisou Ireneu Barreto.