Um grupo de alunos da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco participou, em abril, na atividade interdisciplinar ‘III Explorar a Madeira’, dinamizada pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia.

A turma foi acompanhada por Sandra Baptista e pelos docentes Teresa Roque e Fátima Sousa, cabendo a cada um dos professores a missão de orientar as equipas de estudantes nas diversas atividades que foram levadas a cabo.

A iniciativa decorreu no Porto Moniz e foi divida em dois momentos, nomeadamente num roteiro com várias estações, percorrendo a história, hábitos e costumes daquela localidade através de jogos lúdicos-pedagógicos, tendo como inspiração a obra ‘A casa dos Penhascos’, de Ana Teresa Pereira e, ainda, uma visita guiada ao Aquário da Madeira e formação em pronto-socorro no meio marítimo.

“A participação nesta atividade contribuiu para o desenvolvimento da interdisciplinaridade nas várias áreas do saber e para a sensibilização dos alunos para a prática de atividade física regular de forma a conjugar com a descoberta, o conhecimento, os costumes, a cultura e as histórias que fazem parte da Região Autónoma da Madeira (RAM), através de uma atividade lúdica e agradável, na qual prevaleceu o espírito de aventura e de estratégia, de acordo com as capacidades individuais de cada aluno da equipa”, pode ler-se em comunicado de imprensa.

“As atividades patentes no roteiro de jogos lúdicos, assim como a visita guiada ao aquário da Madeira e a formação do ‘Pronto-Socorro no Meio Marítimo’, mereceram grande entusiasmo, empenho e participação por parte dos alunos, que usufruíram de um conjunto de atividades enriquecedoras e mobilizadoras de saberes transdisciplinares, sempre com supervisão por parte dos professores presentes. A alegria e enorme satisfação dos alunos e dos professores acompanhantes foi patente, assim como a vontade de repetir a experiencia”, remata a mesma nota.