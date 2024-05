‘Os 50 anos de Abril: Olhares e Perspetivas’ é o tema da conferência que Alberto João Jardim profere amanhã, pelas 11h30 horas, na Sala de Sessões da Escola Secundária de Francisco Franco.

Este evento, organizado pelo Grupo Disciplinar de História, destina-se à comunidade escolar da Escola Francisco Franco e visa oferecer “uma análise aprofundada deste marco histórico que marcou profundamente a sociedade portuguesa, com especial enfoque na sua relação com a Região Autónoma da Madeira”, pode ler-se em comunicado de imprensa.

“Alberto João Jardim, com a sua vasta experiência política, especialmente como presidente do governo regional da Madeira entre 1978 e 2015, trará perspetivas valiosas para o debate sobre os efeitos do 25 de Abril na realidade política e social da Madeira”, acrescenta a mesma nota.