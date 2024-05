A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria está empenhada em reforçar a dinâmica das feiras livres que se realizam na freguesia, dedicadas à comercialização de produtos reutilizados, hortícolas biológicos e artesanato.

Nesse sentido, o presidente da Junta, Pedro Araújo, tem mantido reuniões com os representantes dos feirantes, Raul Velosa e Bruno Correia, com o propósito de debater estratégias que possam incrementar a dinâmica das referidas feiras.

Para além de uma maior divulgação, a Junta pretende aumentar o número de feiras realizadas na freguesia e promover a descentralização das mesmas, levando-as a outros sítios da freguesia.

Atualmente, realiza-se uma feira no Jardim de Santa Luzia, no quarto domingo de cada mês, estando em análise a realização de feiras temáticas no parque de estacionamento da Junta nos meses com cinco semanas.

É também intenção da Junta associar alguma animação às feiras, de forma a atrair mais visitantes, incentivando assim a economia circular, que é promovida através destes espaços.

“A Junta quer simultaneamente promover a economia circular, o artesanato, a agricultura familiar sustentável, a socialização e o reforço de laços na comunidades local”, justifica o presidente Pedro Araújo.