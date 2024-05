A Escola da Lombada - Ponta do Sol realizou recentemente uma atividade intitulada ‘Todas as Crianças Nascem Artistas’ que se revelou um “verdadeiro sucesso”.

A experiência orientada por Sónia Moniz proporcionou às crianças uma “experiência enriquecedora e criativa”.

Durante a atividade, os participantes tiveram a oportunidade de explorar diferentes formas de expressão artística, incluindo pintura, modelagem e tecelagem.

Esta iniciativa, integrada no projeto Erasmus STEAM, “reforça a importância de uma abordagem holística da aprendizagem, que valoriza não apenas as áreas tradicionais do conhecimento, mas também as artes e a criatividade”, pode ler-se em nota endereçada às redações.

“O sucesso desta atividade destaca o potencial das crianças e a importância de proporcionar-lhes oportunidades para explorar e desenvolver as suas habilidades artísticas desde tenra idade”, remata.