IPMA prevê chuva mais intensa e possibilidade de neve nos pontos mais altos

Apesar de ainda ser cedo, Ricardo Tavares, delegado do IPMA, revela que fim do ano pode ser acompanhado com precipitação.

A precipitação vai intensificar-se nas próximas horas na Região Autónoma da Madeira (RAM), sobretudo nas vertentes norte e nas terras altas da ilha, onde poderá ocorrer queda de neve nos pontos mais elevados. A informação foi avançada por Ricardo Tavares, delegado do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), em declarações à JM/FM 88.8 FM sobre a evolução das condições meteorológicas.

“A precipitação vai ser um pouco mais intensa, ainda com aglomerações mais significativas nas vertentes norte e nas terras altas da Ilha da Madeira, podendo ser de neve nos pontos mais altos da ilha”, explicou. Segundo o responsável, a situação deverá manter-se no dia seguinte, com temperaturas semelhantes às registadas durante o dia de hoje. No entanto, a precipitação será menos frequente e menos intensa, embora continue a existir a possibilidade de queda de neve nas zonas de maior altitude. “Amanhã (segunda-feira) a precipitação vai ser mais fraca e menos frequente, mas aquilo que ocorrer ainda durante o dia será de neve nos pontos mais altos da ilha”, acrescentou.

A partir desta segunda-feira, o cenário meteorológico irá alterar-se com a aproximação de uma superfície frontal, associada a uma massa de ar mais quente. “Na segunda-feira, a tendência será para a temperatura aumentar”, indicou Ricardo Tavares.

De acordo com o IPMA, a precipitação tornar-se-á mais persistente a partir da tarde de segunda-feira e prolongar-se-á até ao início da manhã de terça-feira, já sem condições para queda de neve, devido à subida das temperaturas.

Questionado sobre as previsões para a passagem de ano, o delegado do IPMA sublinhou que ainda existe um elevado grau de incerteza. “As previsões estão a variar muito para a altura da passagem de ano. Os dias 30 e 31 deverão ser dias com precipitação, mas ainda é muito cedo para definir com rigor como estará o tempo nessa altura”, concluiu.