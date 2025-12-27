IPMA prevê chuva mais intensa e possibilidade de neve nos pontos mais altos

A precipitação vai intensificar-se nas próximas horas na Região Autónoma da Madeira (RAM), sobretudo nas vertentes norte e nas terras altas da ilha, onde poderá ocorrer queda de neve nos pontos mais elevados. A informação foi avançada por Ricardo Tavares, delegado do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), em declarações à JM/FM 88.8 FM sobre a evolução das condições meteorológicas.
“A precipitação vai ser um pouco mais intensa, ainda com aglomerações mais significativas nas vertentes norte e nas terras altas da Ilha da Madeira, podendo ser de neve nos pontos mais altos da ilha”, explicou. Segundo o responsável, a situação deverá manter-se no dia seguinte, com temperaturas semelhantes às registadas durante o dia de hoje. No entanto, a precipitação será menos frequente e menos intensa, embora continue a existir a possibilidade de queda de neve nas zonas de maior altitude. “Amanhã (segunda-feira) a precipitação vai ser mais fraca e menos frequente, mas aquilo que ocorrer ainda durante o dia será de neve nos pontos mais altos da ilha”, acrescentou.
A partir desta segunda-feira, o cenário meteorológico irá alterar-se com a aproximação de uma superfície frontal, associada a uma massa de ar mais quente. “Na segunda-feira, a tendência será para a temperatura aumentar”, indicou Ricardo Tavares.
De acordo com o IPMA, a precipitação tornar-se-á mais persistente a partir da tarde de segunda-feira e prolongar-se-á até ao início da manhã de terça-feira, já sem condições para queda de neve, devido à subida das temperaturas.
Questionado sobre as previsões para a passagem de ano, o delegado do IPMA sublinhou que ainda existe um elevado grau de incerteza. “As previsões estão a variar muito para a altura da passagem de ano. Os dias 30 e 31 deverão ser dias com precipitação, mas ainda é muito cedo para definir com rigor como estará o tempo nessa altura”, concluiu.
As filas nos supermercados, o andar apressado de loja em loja nos centros comerciais, as últimas prendas no comércio tradicional, fazem-nos pensar na correria...
«It exists as a paradise for scholars who, like poets and musicians, have won the right to do as they please and who accomplish most when enabled to do...
O Natal não deu descanso à irascibilidade da administração Trump - o que não deixa de ser curioso numa linha política que gosta de usar (e abusar) a religião...
Com o avançar da idade, o homem, acumulando conhecimento, experiência e sentir, com o adquirir de rotinas, práticas e hábitos que em simultâneo alicerçam...
No Natal, cuidar é o maior presente, mesmo quando todos desembrulham os seus. Enquanto muitos preparam a mesa, há quem prepare o coração para cuidar, mesmo...
O Funchal enche-se de luzes e a nossa região entra naquela que é, para muitos, a época mais bonita do ano. O Natal tem esse poder, de quase nos fazer esquecer,...
A crise habitacional na Região não é fruto de pulsões morais, mas de uma estrutura económica distorcida. Tal como um político austríaco advertia sobre...
Com as eleições presidenciais à porta, há algo que me tem chamado particularmente a atenção. Por um lado, um debate excessivamente centrado em matérias...
Sabemos bem: na Madeira, Dezembro não é apenas mais um mês no calendário. É um tempo próprio. Ao longo das semanas, a ilha abranda. Os dias ganham outro...
Para a maioria das pessoas, o Natal é um tempo de pausa. Um tempo de família, de reencontros, de mesas cheias e de feriados e tolerâncias de ponto. É a...
A Santa Casa já sorteou a chave deste sábado do Totoloto.
A chave premiada é composta pelos números 8, 11, 12, 31, 34 e o suplementar 2.
O presidente do Conselho Europeu, António Costa, conversou hoje, juntamente com outros líderes europeus, com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky,...
Um leitor do JM enviou esta tarde ao JM fotografias e um vídeo de um objeto a atravessar os céus do Funchal.
A partir do vídeo, gravado ao final do dia,...
As autoridades continuam à procura de duas pessoas que desapareceram na Madeira durante o período de Natal. Nas redes sociais, familiares e amigos multiplicam...
A França condenou hoje tiros do exército israelita que atingiram, no sábado, um ‘capacete azul’ das Nações Unidas no Líbano, de acordo com um comunicado...
Um sismo de magnitude 7,0 na escala de Richter atingiu hoje a costa Leste de Taiwan, indicou a agência meteorológica desta ilha.
Não se contabilizam, até...
Os distritos de Guarda e Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo durante a noite devido à queda de neve, enquanto Faro tem o mesmo alerta para a tarde...
O candidato presidencial Luís Marques Mendes anunciou em Macedo de Cavaleiros, que irá fazer “presidências abertas” por todo o país, caso seja eleito,...
O Porto do Funchal viveu este sábado mais um dia de grande movimento com a escala simultânea do MSC Musica e do Marella Explorer 2.
No total, entre passageiros...