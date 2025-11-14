IPMA emite avisos amarelos para chuva forte e agitação marítima na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu vários avisos amarelos para o arquipélago da Madeira entre esta sexta-feira e sábado, devido a precipitação por vezes forte e agitação marítima significativa.

Para a Costa Norte da Madeira e para o Porto Santo, o aviso amarelo por agitação marítima está ativo desde as 13h12 desta sexta-feira, prolongando-se até à meia-noite de sábado. São esperadas ondas de oeste/noroeste com 4 a 4,5 metros.

Já para a Costa Sul e para as Regiões Montanhosas, o IPMA colocou um aviso amarelo por precipitação, válido entre as 06h00 e as 15h00 de sábado. Estão previstos períodos de chuva, por vezes forte, que poderão afetar a circulação rodoviária e atividades ao ar livre.

As autoridades recomendam especial atenção nas zonas costeiras expostas à ondulação forte e cautela na circulação em estradas de altitude, devido ao risco acrescido de escorrências e piso escorregadio.