O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as costas norte e sul da ilha da Madeira, bem como as regiões montanhosas, sob aviso amarelo devido a previsões de chuva por vezes forte, foi hoje anunciado.

O aviso do IPMA, o segundo mais grave numa escala de quatro, está em vigor entre as 15:00 e as 21:00 de hoje, indicando que pode haver “períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes”.

Também a capitania do Porto do Funchal prolongou um aviso de agitação marítima forte para a orla marítima da Madeira até às 18:00 de hoje, recomendando à comunidade redobrados cuidados nas zonas mais expostas da costa.

Segundo o IPMA, no arquipélago da Madeira, o céu vai apresentar-se “em geral muito nublado” e haverá “períodos de chuva a partir da manhã, que poderá ser por vezes forte a partir do meio da tarde”.

Quanto ao vento, será fraco a moderado, entre os 10 e os 30 quilómetros por hora de noroeste, rodando gradualmente para sudoeste e tornando-se moderado a forte a partir do final da manhã nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e terras altas.

Também deve registar-se uma “pequena subida da temperatura máxima nas terras altas e na vertente norte da ilha da Madeira”.