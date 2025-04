A Câmara Municipal de Machico, em parceira com a Junta de Freguesia de Machico e o Grupo Cidadãos ‘Por Machico, Terra de Abril’ irá promover entre os dias 23 e 27 de abril um programa comemorativo alusivo ao 25 de Abril.

De acordo com a autarquia, as iniciativas terão início com o acender de um letreiro luminoso na Baía de Machico e prosseguir-se-ão com exposições, concertos e palestras.

No dia 25 de Abril, pelas 09h00 decorrerá o habitual hastear de bandeiras, nos Paços do Concelho, seguindo-se da Corrida da Liberdade, que este ano parte de Machico rumo a Santa Cruz.

A partir das 16h30 irá decorrer o espetáculo ‘Celebrar a Liberdade’, que contará com a presença do Grupo de Dança ADRS, com a Banda Municipal de Machico, a Associação Grupo Coral de Machico e a Tuna de Câmara de Machico.

As comemorações contarão ainda com as tradicionais ‘Saudades de Abril’ e com os Cantares da Ribeira - CCCS Ribeira Seca.

No dia 26, sábado, a partir das 18hooo Fórum Machico irá receber os Live Brisk Duo para ‘Canções de Abril’ e ainda uma sessão de testemunhos ‘Abril na Madeira’, que contará com a participação de Adília Andrade, Henrique Sampaio e Martins Júnior.