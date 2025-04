O Savoy Residence | Monumentalis foi distinguido com uma menção honrosa na categoria Melhor Empreendimento Imobiliário – Construção Nova, na subcategoria Habitação, numa iniciativa promovida pelo SIL – Salão Imobiliário de Portugal, que reconhece anualmente projetos de excelência pela sua qualidade arquitetónica, inovação, sustentabilidade e impacto urbano.

Para Victor de Sousa, diretor-geral da AFA Real Estate, “este reconhecimento é motivo de grande orgulho e reforça o nosso compromisso com projetos que acrescentam valor, não só aos seus residentes, mas também às cidades onde se inserem. O Savoy Residence | Monumentalis representa uma nova forma de viver o Funchal, com conforto, elegância e funcionalidade.”

Localizado na Estrada Monumental, no Funchal, o Savoy Residence | Monumentalis é um empreendimento que redefine o conceito de habitação multifamiliar na Madeira. Composto por 150 apartamentos de tipologias T1 a T4, destaca-se pelas áreas amplas, varandas espaçosas com vistas desafogadas sobre o oceano Atlântico e, em algumas unidades, piscinas privadas. O projeto integra ainda 28 espaços comerciais, praças, jardins e zonas de lazer, contribuindo para a criação de uma nova centralidade urbana.

As áreas comuns incluem uma piscina infinita, ginásio, zonas de relaxamento e um jardim com cerca de 3.500 m², proporcionando um ambiente de tranquilidade e bem-estar. Os apartamentos contam com cozinhas modernas, ar condicionado e sistemas de domótica, refletindo um compromisso com a qualidade e a inovação. O condomínio fechado dispõe ainda de receção 24 horas, garantindo conforto e segurança aos residentes.

A cerimónia de entrega dos prémios teve lugar ontem, 10 de abril, na FIL – Feira Internacional de Lisboa, no âmbito da edição anual do Salão Imobiliário de Portugal.