O XXI Capítulo da Confraria Enogastronómica, promovido pela Confraria Enogastronómica da Madeira, decorrerá entre os dias 25 e 28 de abril.

O programa arranca na sexta-feira, no Funchal, com um arraial típico madeirense no Mercado dos Lavradores, com início às 18h00.

No dia seguinte, as festividades terão lugar no concelho de Machico, com um passei pelos miradouros da Água de Pena e da Portela, seguido de um almoço no Campo de Golfe do Santo da Serra.

Dia 26 será a vez do evento passar pela Calheta, onde terá lugar uma missa, receção e cerimónia solene no MUDAS - Museu de Arte Contemporânea e almoço no Hotel Saccharum.

Na segunda-feira, dia 27, haverá visita às Achadas da Cruz e almoço típico de panelo no Chão da Ribeira.