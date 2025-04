A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. informou que, no âmbito das obras de remodelação das redes de distribuição de água no concelho da Ribeira Brava, poderão ocorrer interrupções ou condicionamentos pontuais no fornecimento de água potável.

Estas intervenções têm como objetivo principal a redução de perdas de água e visam melhorar a eficiência da rede de abastecimento.

De acordo com a empresa, os trabalhos irão afetar, no dia 29 de abril de 2024, entre as 14h00 e as 16h30, a freguesia do Campanário, nomeadamente nas zonas da Pedra Nossa Senhora e Porto da Ribeira.

A ARM agradece a compreensão dos moradores e apela à colaboração de todos durante este período, garantindo que está a trabalhar para minimizar os transtornos causados.